ARD und ZDF am Sonntagabend fast gleichauf

Das weitgehend schöne Wetter lahmte am Sonntagabend das Interesse der Deutschen am Fernsehen. Gut lief es für RTL mit dem Formel-1-Rennen.



Zwei Filme, zwei beinah gleiche Quoten am Sonntagabend: Die Wiederholung des 1000. "Tatort"-Krimis mit Maria Furtwängler und Axel Milberg mit dem Titel "Taxi nach Leipzig" aus dem Jahr 2016 sahen ab 20.15 Uhr 3,59 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 12,9 Prozent. Die "Tagesschau" um 20 Uhr hatten zuvor allein im Ersten 5,09 Millionen Menschen (20,3 Prozent) verfolgt.