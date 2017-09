ARD und ZDF bekommen "Ehrenpreis Inspiration"

Die deutschen Schauspieler und Schauspielerinnen haben die ARD und das ZDF mit dem "Ehrenpreis Inspiration" ausgezeichnet. Den vergibt der Bundesverbands Schauspiel BFFS in jedem Jahr an eine Persönlichkeit oder Institution.



Am vergangenen Freitag sind ARD und ZDF mit dem "Ehrenpreis Inspiration" geehrt worden. Die ARD-Vorsitzende und Film-Intendantin Karola Wille und ZDF Intendant Thomas Bellut nahmen die Auszeichnung am Abend bei der Verleihung des 6. Deutschen Schauspielerpreises in Berlin entgegen.