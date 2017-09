ARD und ZDF bieten um Rechte an Handball-WM

Eine Handball-WM gab es länger nicht mehr im Free-TV. Auch ARD und ZDF und mit ihnen ein Großteil der Fans guckte bei den letzten beiden Wettbewerben in die Röhre. Das soll sich nun wieder ändern.



Wie der Sport-Informations-Dienst (SID) berichtet hat der aktuelle Rechteinhaber beIN Sports nicht von seinem Vorverhandlungsrecht Gebrauch gemacht. Damit sind die Öffentlich-Rechtlichen und auch alle weiteren Wettbewerber wieder auf Augenhöhe im Kampf um die Rechte an den kommenden beiden Handball-Weltmeisterschaften.