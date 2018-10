ARD und ZDF ergattern Übertragungsrechte für Handball-WM 2019

Nun ist es amtlich: Die Handball-WM 2019 wird in der ARD und im ZDF zu sehen sein. Aber damit nicht genug! Die öffentlich-rechtlichen Sender sicherten sich darüber hinaus die Übertragungsrechte für die Handball-Europameisterschaft 2024.



SportA, die gemeinsame Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, konnte sich mit den Rechtehaltern Lagardère Sports für die WM und Infront für die EM einigen. Gute Nachrichten also für Handball-Fans: Die Kanäle berichten live von den Spielen der deutschen Nationalmannschaft vor heimischer Kulisse im deutschen Free-TV.