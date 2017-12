ARD und ZDF mit 550 Mio. Überschuss in laufender Beitragsperiode

Sind da wirklich noch über eine halbe Milliarde Euro im Beitragstopf? Medienberichten zufolge wird die KEF in etwa diese Summe in ihrem Bericht an die Anstalten und Bundesländer nennen.



In der laufenden Beitragsperiode bis 2020 werden nach Entwurf-Berechnungen der Kommission zur Erhebung des Finanzbedarf der Rundfunkanstalten (KEF) rund 550 Millionen Euro Überschuss an Beitragsgeldern entstehen. Dies berichtete an diesem Dienstag zuerst die "Medienkorrespondenz" unter Berufung auf eigene Recherchen. Demnach kommen über 500 Millionen Euro von dem Batzen angeblich von der ARD, der ZDF-Anteil wird mit 27,4 Millionen Euro angeben und der vom Deutschlandradio auf 14,4 Millionen Euro.