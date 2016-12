ARD und ZDF setzen weiter auf Pferdesport

Der Pferdesport wird auch weiterhin einen festen Platz bei den öffentlich-rechtlichen Programm des deutschen Fernsehens haben. ARD und ZDF verlängerten ihren Vertrag mit dem Verband.



Die ARD und das ZDF haben ihren Vertrag mit der Deutschen Reiterlichen Vereinigung um vier Jahre verlängert. Das bedeutet, dass die öffentlich-rechtlichen Programme auch in Zukunft auf die Übertragung von Pferdesport-Events setzen können. Mindestens 13 hochkarätige Veranstaltungen haben sich die Sender mit der Vereinbarung gesichert.