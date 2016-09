ARD und ZDF starten Jugendkanal Funk

Mit einem Großaufgebot starten ARD und ZDF am heutigen Samstag ihren lang geplanten Jugendkanal, der die 14- bis 29-Jährigen vor allem über Drittplattformen wie Facebook und Youtube erreichen soll. Dafür steht Funk ein jährlicher Etat von 45 Millionen Euro zur Verfügung.



Bisher hält sich das Angebot der Öffentlich-Rechtlichen für die jüngeren Bevölkerungsschichten in Grenzen. Dem wollen ARD und ZDF nun ein Ende setzen und auch diese Zielgruppe in den Blick nehmen. Lange Planungen gingen diesem Vorhaben voraus, bis die Politik dem Vorhaben eines gemeinsamen Jugendkanals von ARD und ZDF zustimmten und ihn auf den Weg schickten. Letztendlich stutzten die Ministerpräsidenten der Länder das ehrgeizige Projekt, das ein Radio- und Fernsehprogramm für die 14- bis 29-Jährigen umfassen sollte, auf einen reinen Online-Kanal zurecht, hält sich diese Altersgruppe ohnehin zu großen Teilen im Netz auf. Nun liegt es an ARD und ZDF, die angepeilte Zielgruppe zu erreichen und mit Inhalten anzusprechen.