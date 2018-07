ARD und ZDF übertragen 100 Stunden von den European Championship

Rund 100 Stunden lang werden ARD und ZDF von dem neuen Sportereignis European Championships berichten.



Die beiden öffentlich-rechtlichen TV-Sender übertragen von Freitag an zehn Tage lang im Wechsel. "Das ist ein Experiment", sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. "Wir hoffen, dass unsere Zuschauer das Erfolgsrezept des Wintersports im Fernsehen nun auch im Sommer annehmen."