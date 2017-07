ARD und ZDF verhandeln weiter über Olympische Winterspiele

Stehen ARD und ZDF kurz vor der Einigung mit Discovery? Die Chancen für die Ausstrahlung der Olympischen Winterspiele 2018 sind für die öffentlich-rechtlichen TV-Sender offensichtlich gestiegen.



ARD und ZDF geben nicht auf: Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) verhandeln sie wieder mit Eurosport über Direktübertragungsrechte an den Spielen. Wie die SZ am 28. Juli berichtete, werden bereits Vorbereitungen für die Übertragungen aus Pyeongchang/Südkorea getroffen.