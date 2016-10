ARD und ZDF verlängern Vertrag mit Tischtennisbund

ARD und ZDF setzen ihre Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tischtennis-Bund fort. Ein Programmhöhepunkt soll die Tischtennis-WM 2017 in Düsseldorf sein.



ARD und ZDF verlängern ihren Vertrag mit dem Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) für weitere vier Jahre. Der Vertrag wurde zwischen dem DTTB und der SportA, der Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, geschlossen. Er beinhaltet unter anderem die jährlich stattfindenden German Open sowie die deutschen Spiele der EM-Qualifikation der Damen und Herren.