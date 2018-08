ARD und ZDF wünschen sich Teamsport für European Championships

Die TV-Verantwortlichen haben sich für eine moderate Vergrößerung der European Championships mit weiteren Sportarten ausgesprochen.



"Grundsätzlich lässt sich sagen, dass das Konzept Veränderungen, auch in geringem Maße Erweiterungen der teilnehmenden Sportarten erlaubt", sagte Stefan Kürten von der EBU (European Broadcasting Union) der Deutschen Presse-Agentur. "Meines Erachtens nach sind noch ein Teamsport sowie auch eine moderne Urban-Sports vorstellbar." Die EBU hatte die Europameisterschaften in sieben Sportarten in Glasgow und Berlin für die Mitgliedssender koordiniert.