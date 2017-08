ARD und ZDF zeigen doch weiter Olympia

Eigentlich hatte man den Wettstreit um die TV-Rechte an den olympischen Spiele gegen Discovery, sprich Eurosport, verloren. Nun einigte man sich jedoch mit dem Konkurrenten.



Im ersten Anlauf gescheitert, einigten ARD und ZDF nun mit dem Rechteinhaber Discovery auf eine Sublizenz. Von Seiten der Sender heißt es, dass das Rechtepaket "den programmlichen Interessen von ARD und ZDF vollauf gerecht wird als auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Öffentlich-Rechtlichen berücksichtigt" werden.