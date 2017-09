ARD verlängert "Anne Will"-Vertrag bis 2020

Polittalkerin Anne Will (51) bleibt der ARD als prägendes Gesicht des Sonntagabendprogramms erhalten.



Der Vertrag mit der Will Media GmbH sei um drei Jahre bis Ende 2020 verlängert worden und umfasse 90 "Anne Will"-Folgen, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Freitagabend mit.