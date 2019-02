ARD widmet Udo Lindenberg einen ganzen Abend

Mit der Dokumentation "Udo Lindenberg - Volle Fahrt voraus! Begegnungen auf dem Lindischen Ozean" und dem Akustik-Konzert "Udo Lindenberg - Live vom Atlantik" zeigt das Erste Ende Februar zwei MDR-Produktionen mit Deutschlands Rock 'n' Roll-Urgestein.



Udo Lindenberg mutiert auf seine alten Tage mehr und mehr zu einer männlichen Helene Fischer - ausverkaufte Shows bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, Nummer eins in den Charts und jetzt auch noch einen ganzen Fernseh-Spätabend im Ersten - er ist halt doch nicht ganz die Prime-Time-Fischer.



Die Geschichte hat ihren Anfang im Juli letzten Jahres. Damals lud Udo Lindenberg in die Hamburger Kulturfabrik Kampnagel zu einer stürmischen Fahrt durch fast 50 Jahre "Lindenberg" ein und präsentierte legendäre Schätze aus seiner gesamten Karriere, von "Hoch im Norden" (1972) bis hin zu "Durch die schweren Zeiten" (2016).