ARD will Gespräche mit ZDF über gemeinsames Sendezentrum angehen

Bei den Plänen für ein gemeinsames Sendezentrum von ARD und ZDF für große Sportereignisse soll es schon bald Fortschritte geben.



Wie der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm am Dienstag mitteilte, sei bei der ARD-Intendantentagung in Berlin intensiv ber das Thema "gemeinsames Sendezentrum" gesprochen worden - auch über die Voraussetzungen dafür. "Wir haben ja zwischen ARD und ZDF in Teilen unterschiedliche technische Systeme."