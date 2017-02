ARD will Kultur für digitales Zeitalter fit machen

Die wachsenden Möglichkeiten der Digitalisierung will sich auch die Kultur zunutze machen. Dazu beitragen will auch die ARD als Partner des Deutschen Kulturrats mit neuen Ideen für das digitale Zeitalter.



"Der ARD liegt die Kultur in ihrer ganzen Vielfalt besonders am Herzen", schlussfolgerte die ARD-Vorsitzende und MDR-Intendantin Karola Wille, die am Mittwoch zu einem Fachgespräch unter Vertretern des Deutschen Kulturrats und der Kulturchefs der ARD zum Thema "Chancen der Kulturberichterstattung in der Digitalen Welt" in Leipzig zugegen war.