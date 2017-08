ARD will Werbezeit weiterhin fair verkaufen

Auch im kommenden Jahr will die ARD bei dem Thema Werbung den Kurs fairer und leistungsgerechter TV-Preise fortsetzen. Dabei stehen im nächsten Jahr sehr werbeträchtige TV-Events an.



Wie die ARD in einer heute veröffentlichen Pressemitteilung schreibt, will die ARD-Werbung Sales & Services auch 2018 ihrem Kurs eines marktorientierten, partnerschaftlichen Pricings treu bleiben. Sie passt die Preise fürs kommende Jahr leistungs- und nachfragegerecht an. Allerdings stehen im nächsten Jahr Events an, welche die Preise deutlich erhöhen dürften.