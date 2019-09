ARD will die 4. Staffel der "Vorstadtweiber" nicht zeigen

Enttäuschung für die deutschen Fans der Kultserie aus Österreich – obwohl die vierte Staffel bereits im Nachbarland anläuft, weigert sich ARD sie hierzulande auszustrahlen.



Drei Staffeln lang lief alles gut, zumindest an der Oberfläche. Die vierte Staffel von der österreichischen Serie "Vorstadtweiber" strich ARD dann kurzerhand aus dem Programm. Doch auf Nachfragen der "Bild"-Zeitung äußerte der Sender nur, dass die Serie nicht so beliebt sei wie zu Beginn – mit anderen Worten brachte sie wahrscheinlich schlechte Quoten.