ARD will mehr Diversität ins Programm bringen

Im Laufe des Jahres deckte eine Studie der Uni Rostock auf, dass Frauen in Kino und Fernsehen stark unterrepräsentiert sind. Die ARD will nun reagieren.



Die ARD will in den kommenden Jahren mehr Frauen auf den Bildschirm bringen. Schon bei der Stoffauswahl und der Drehbuchentwicklung solle künftig darauf geachtet werden, weibliche Hauptrollen mit anderer Altersstruktur zu wählen, sagte ARD-Vorsitzende Karola Wille am Mittwoch in Leipzig nach der ARD-Hauptversammlung. "Wir bilden noch nicht genügend die gesellschaftliche Wirklichkeit ab."