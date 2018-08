ARD will mit neuer Mediathek beim Zuschauer punkten

Die neue ARD-Mediathek startet noch 2018, das gab die ARD auf der IFA bekannt. Hier kann bereits die Beta-Version in Augenschein genommen werden.



Die ARD arbeitet an einer neuen Mediathek. Eine Beta-Version ist bereits bei der Elektronikmesse IFA (bis 5. September) in Berlin zu sehen. Sie soll gleich im Anschluss daran dann auch für die Nutzer zur Verfügung stehen. Es sei aber ausdrücklich nicht die finale Version, sondern ein Blick in die Werkstatt, sagte "ARD online"-Leiter Benjamin Fischer der Deutschen Presse-Agentur. Die neue Mediathek mit Inhalten aller ARD-Sender soll noch im Laufe des Jahres online gehen. Die Senderkette rechnet für die Zukunft mit steigenden Nutzerzahlen.