ARD will sich online weiter stärker aufstellen

Mit Streamingdiensten wie Netflix, Amazon und Co. haben die klassischen linearen Fernsehsender große Konkurrenz im Netz erhalten. Dass man diesem Konkurrenzdruck am besten mit eigenen Onlineangeboten begegnet, ist auch bei den Öffentlich-Rechtlichen angekommen, die mit eigenen Sendermediatheken stark im Netz aufgestellt sind. Nachdem vor wenigen Wochen das ZDF seine Mediathek rundumerneuert hat, will auch die ARD Änderungen an ihrer Onlineplattform auf den Weg bringen.