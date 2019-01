ARD zahlt eine Million Euro für Experten - ZDF schweigt

Für ihre zehn Experten gibt die ARD rund eine Million aus. Das ZDF ließ sich hingegen nicht entlocken, was Oli Kahn für seine Expertisen bekommt.



Die ARD hat zuletzt mehr Experten bei Sport-Übertragungen eingesetzt und dafür weniger bezahlt. Für zehn ehemalige Sportler, die für die Sendungen im Ersten in der Saison 2017/2018 eingesetzt wurden, beliefen sich die Ausgaben nach Angaben des Senders zusammen auf 0,99 Millionen Euro. In der Saison 2015/2016 hatte die ARD für acht Experten 1,2 Millionen Euro ausgegeben. Das ZDF teilte mit, dass es dazu keine Angaben mache.