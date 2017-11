ARD zeigt 230 Stunden Wintersport

Wintersport-Fans kommen ab jetzt wieder voll auf ihre Kosten: Langlauf, Bobfahren, Rodeln, Biathlon und Co. läuten die Schneesaison ein. Das Erste überträgt ab heute live die eisigen Sportarten.



Wenn die Temperaturen eisig werden, ist es wieder Zeit für Wintersport. Das Erste läutet heute die Saison ein. An diesem Wochenende überträgt der TV-Sender live in der "Sportschau". Am Freitag beginnt der Winterspaß ab 16.10 Uhr, am Samstag und Sonntag bereits um 9 Uhr.