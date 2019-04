ARD zeigt Eventserie über Oktoberfest - Dreh startet im Mai

Für die TV-Serie sollen im Mai in Tschechien die Dreharbeiten beginnen. International wird "Oktoberfest" unter dem Namen "Blood & Beer" laufen.



"Wir zeigen den Kampf zweier Wirtsdynastien um die Vormachtstellung der Münchener Gesellschaft um 1900 und schildern, wie das Oktoberfest entstanden ist", teilte Produzent Michael Souvignier von der Firma Zeitsprung ("Das Wunder von Lengede") der Deutschen Presse-Agentur anlässlich der Fernsehmesse MIPTV in Cannes mit. Der aufwendige Sechsteiler ist mit Schauspielern wie Martina Gedeck ("Das Leben der Anderen") und Misel Maticevic ("Babylon Berlin") besetzt.