ARD zeigt Rateshow "Sag die Wahrheit" im April

Ein Rateteam aus Prominenten soll bald in "Sag die Wahrheit" über Schwindel und Wahrheit entscheiden und herausfinden, welcher Kandidat in der ARD-Show lügt und welcher nicht.



Die ARD hat einen Termin für die Rateshow "Sag die Wahrheit" gefunden und wird ab 21. April 14 Ausgaben ausstrahlen. Michael Antwerpes soll dann immer freitags um 18.50 Uhr die Kandidaten gemeinsam mit seinem Rateteam empfangen. Dieses besteht aus Kim Fisher, Ursula Cantieni, Smudo und Pierre M. Krause.

Zuvor lief die Show, in der es um außergewöhnliche Hobbies oder skurrile Berufe geht, im SWR. Die Prominenten müssen herausfinden, ob die Kandidaten lügen oder die Wahrheit erzählen. Bei "Sag die Wahrheit" behaupten in den ersten drei Spielrunden jeweils drei Kandidaten, ein und dieselbe Person zum Beispiel mit einer besonderen Eigenschaft zu sein.





In der letzten Runde sind es nur noch zwei Kandidaten. Durch gestellte Fragen soll das Rateteam herausfinden, wer nicht schwindelt. Dabei bekommen sie in jeder Show Unterstützung von einem weiteren bekannten Gesicht. Bei der Premiere soll Schauspielerin Natalia Wörner dabei sein. In der Auftakt-Sendung am 21. April muss ein Flirtcoach erkennt werden.