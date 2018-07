ARD zeigt "Wie arabische Großfamilien in Deutschland herrschen"

Arabische Großfamilien stehen im Fokus der Reportage vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Die Sendeanstalt spricht in der ARD in "Die Clans" über Ehrenmorde, Gruppengewalt, Diebstahl und Angst.



Am Donnerstag tauchen ARD-Zuschauer in eine arabische Welt mitten in Deutschland ein. Um 21.45 Uhr ist die rbb-Reportage "Die Clans - Wie arabische Großfamilien in Deutschland herrschen" zu sehen.