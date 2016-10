ARD zeigt letzten Film mit Götz George

Den Tag der Deutschen Einheit nimmt sich die ARD zum Anlass, den Film "Böse Wetter - Das Geheimnis der Vergangenheit" zu zeigen. Bei dem Krimi handelt es sich um den letzten Film des verstorbenenen Götz George.



"Böse Wetter - Das Geheimnis der Vergangenheit" titelt der Film, den Das Erste am Tag der Deutschen Einheit um 20.15 Uhr zeigt. Bei dem Krimi-Drama handelt es sich zugleich um den letzten Film mit dem verstorbenen Schauspieler Götz George. Weitere Rollen übernehmen Matthias Koeberlin, Catherine Bode und Gudrun Landgrebe.