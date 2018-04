ARD zieht "Die dunkle Seite des deutschen Rap" vor

Das Erste nimmt die aktuelle Diskussion um die Texte von Rapper Kollegah und Farid Bang zum Anlass, das Programm zu ändern. Aus der Reihe "Die Story" zeigt der Sender "Die dunkle Seite des deutschen Rap".



Mit der Echo-Verleihung entflammten die Diskussionen um den deutschen Rap und seine Texte. Auslöser waren die Rapper Kollegah und Farid Bang. Die ARD zieht deshalb die Ausstrahlung von der Hip Hop-Doku "Die dunkle Seite des deutschen Rap" auf den heutigen Donnerstag vor.