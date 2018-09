ARD zu geizig: "Das Boot" nie mehr im Free-TV?

Schon seit 2016 gab es den vielleicht besten deutschen Film aller Zeiten nicht mehr bei der ARD zu sehen. Der Grund: Die gebührenfinanzierte Sendeanstalt schuldet dem oscarnominierten Kameramann des Meisterwerks immer noch Geld - und will nicht zahlen.



Kamera-Genie Jost Vacano drehte 1981 Szenen, die selbst Hollywood verblüfften: In rasender Geschwindigkeit hetzen Besatzung und Kamera durch die klaustrophobischen Eingeweide des U-Boots "U96". Die nervenzerfetzende Spannung des weltweiten Sensationserfolgs aus deutscher Produktion kam nicht zuletzt durch die innovative Kamera-Arbeit des mittlerweile 83-jährigen Vacano zustande.