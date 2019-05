ARD zum Start von Joyn schon mit an Bord?

Jüngst wurde Joyn, das neue Online-Angebot von Discovery und ProSiebenSat.1, vorgestellt. Bis auf eine neue Staffel "jerks." mangelte es aber noch an neuen Inhalten und vor allem Programmen. Das könnte sich aber noch vor dem Start im nächsten Monat ändern.



Im Juni will der Konzern ProSiebenSat.1 seine Streaming-Plattform Joyn starten ( DF-Artikel vom Vortag). Der Relaunch des ehemals unter dem Namen 7TV firmierenden Gemeinschafts-Projekt mit Discovery soll für die Zukunft des Konzerns eine entscheidende Rolle spielen. Den Unternehmen dürfte es mit der weniger nach ProSieben klingenden Namensgebung der Plattform eventuell auch leichter fallen, weitere Sender zum Mitmachen zu animieren.