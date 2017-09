AT&T vor Vorkauf von Pay-TV-Sparte in Lateinamerika

Um eine solide finanzielle Basis für die Mega-Übernahme von Time Warner gewährleisten zu können, soll der US-Konzern AT&T überlegen sein lateinamerikanisches Pay-TV-Geschäft abzugeben.



Laut Angaben der österreichischen Presseagentur APA plant der amerikanische Telekommunikationskonzern AT&T den Verkauf seiner Pay-TV-Aktivitäten in Lateinamerika. Die Agentur beruft sich dabei auf Insider-Informationen. Durch den Verkauf wolle man bei AT&T seine Schuldenbilanz aufbessern.