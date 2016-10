AT&T will Time-Warner-Übernahme US-Video-Markt umkrempeln

Bei der Übernahme von Time Warner durch AT&T geht es um mehr als eine weitere Hochzeit auf dem US-Markt, mit exklusiven Fernsehinhalten wollen Telekom-Konzerne nun Internetunternehmen entgegentreten.



Seit Jahren klagen Telekom-Konzerne, die Internet-Firmen verdienten das Geld in ihren Netzen, während ihnen selbst die Rolle einer "dummen Pipeline" drohe. Jetzt ist der amerikanische Telekommunikations-Riese AT&T bereit, sich die TV-Sender und Filmstudios von Time Warner mehr als 100 Milliarden US-Dollar kosten zu lassen. Dabei geht es nicht nur darum, die Zukunft von AT&T in der neuen Online-Welt abzusichern. Das Ziel ist auch, neu zu ordnen, wer und an welcher Stelle das Geld mit Videoinhalten verdient, auch wenn der Deal sehr stark auf die Besonderheiten des US-Marktes zugeschnitten ist.