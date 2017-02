ATV-Übernahme: Wettbewerbsbehörde gibt Auflagen bekannt

Die Absicht zur Übernahme von ATV hat ProSiebenSat.1 Puls 4 bekundet, nun hat die Wettbewerbsbehörde (BWB) die Auflagen vorgelegt, unter denen sich die Mediengruppe den österreichischen Privatsender einverleiben darf.



Lange hatte sich ProSiebenSat.1 Puls 4 öffentlicht geziert, was eine Übernahme des defizitären Senders ATV betraf. Am Dienstag vermeldete die Mediengruppe schließlich die Einigung mit ATV-Inhaber Herbert G. Kloiber, welcher den Privatsender schon länger veräußern wollte. Bis zur endgültigen Übernahme fehlt noch die Zusage der Medien- und Kartellbehörden, die Bundeswettbewerbsbehörde hat am Donnerstag die Auflagen bekannt gegeben, unter denen dem Deal zugestimmt werden kann.