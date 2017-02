ATV-Verkauf: Konkurrenz für ProSiebenSat.1

Der Verkauf von ATV an die ProSiebenSat.1-Gruppe kommt noch einmal ins Stocken, denn zwei neue österreichische Konkurrenten bekunden nun ebenfalls Interesse am Privatsender. Eine Übernahme durch die deutsche Mediengruppe wäre dagegen unter Auflagen möglich.



Eine Wende könnte sich beim Verkauf von ATV anbahnen. Galt bisher ProSiebenSat.1, die in Österreich bereits unter anderem Puls 4 betreiben, als Favorit, wollen nun zwei Medienmacher aus der Alpenrepublik in die Verhandlungen eintreten. Das berichtet zumindest "Horizon Austria" am Mittwoch.