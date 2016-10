ATV startet Video-on-Demand-Plattform

Der österreichische Sender ATV bringt seine neue Video-on-Demand-Plattform an den Start. "ATVsmart" soll das Programm des Senders jederzeit kostenlos abrufbar machen.



ATV launcht eine kostenlose Video-on-Demand-Plattform. Auf "ATVsmart" sollen neue Produktionen, beliebte Formate und Klassiker des Senders abrufbar sein. ATV-Geschäftsführer Martin Gastinger: "Ab jetzt kann man unser Programm kostenlos, jederzeit und überall sehen. Wir haben uns bewusst gegen eine Bezahlschranke entschieden und liefern den Sehern ATVsmart gratis auf ihre Endgeräte."