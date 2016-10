ATV startet eigenen VoD-Service

Der österreichische Sender ATV hat sein Programm für 2017 vorgestellt. Neu ist vor allem die eigene kostenlose Video-on-Demand-Plattform.



ATV stellt sein neues Programm für 2017 vor und will neue Wege gehen. Mit "ATVSmart" präsentiert der Sender seine eigene kostenlose Video-on-Demand-Plattform. Eine Auswahl an Eigenproduktionen, beliebte Formate und alle Klassiker sind dort jederzeit verfügbar.