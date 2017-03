AVM: Fünf neue Fritzbox-Modelle auf dem MWC vorgestellt

AVM stellt seine fünf neusten Fritzboxen vor. Bis Ende März soll auf allen Routern zudem das neue Betriebssystem mit rund 80 Neuerungen laufen. Auch mehrere WLAN-Zugänge in einem Netzwerk sollen bald möglich sein.



Auf dem Mobile World Congress stellt AVM die aktuellen Fritzbox-Modelle vor. Fünf Exemplare will der Hersteller bald auf dem Markt haben, bei denen das Hauptaugenmerk auf der Breitbandtechnologie und intelligentem WLAN liegt. Aktuell ihr Debüt feiert die "Fritzbox 7581" für VDSL Bonding und Supervectoring 35b. Sie ist seit kurzen an VDSL-Bonding-Anschlüssen in den Niederlanden im Einsatz. Die nutzbare Datenrate der DSL-Leitungen steigt laut AVM durch Bonding auf bis zu 240 Mbit pro Sekunde.

Meldungen zu diesem Thema

Die Woche: Discovery könnte Sky verlassen und Fritz-OS-Update

Großes Update: Fritz OS 6.80 bringt rund 80 Verbesserungen

Weihnachtsgewinnspiel: Mitmachen und Hauptpreis sichern



Ein weiteres neues Modell der Fritz-Produkte ist die "Fritzbox 7582". Sie sei auf Supervectoring 35b und G.fast abgestimmt. Darüber hinaus wirbt der Hersteller mit einer Kompatibilität zu bestehenden ADSL- oder VDSL-Anschlüssen. Für Kabelanschlüsse wird die neue "Fritzbox 6590 Cable" empfohlen. Dieser Router hat eine 32x8-Kanalbündelung und soll demnächst in Deutschland verfügbar sein. Bereits erhältlich sind aus der Produktreihe von Hersteller AVM die Modelle "Fritzbox 5490" für Glasfaser und "Fritzbox 6820 LTE".





AVM will zudem bis Ende März alle aktuellen Fritzbox-Router mit dem neuen

AVM will zudem bis Ende März alle aktuellen Fritzbox-Router mit dem neuen Betriebssystem Fritz OS 6.80 versorgen. Der Hersteller verspricht damit den Nutzern besseres WLAN, erweiterte Smart-Home-Funktionen, verbesserte Sicherheit und vieles mehr. Insgesamt soll das neue Betriebssystem rund 80 Neuerungen bringen.



Die Router erhalten damit die Bandsteering-Funktion. Diese soll für bessere Übertragungsraten in Heimnetzwerken sorgen. Der Router übermittelt in dieser Funktion, ob ein Gerät besser über fünf oder über 2,4 Gigahertz zu erreichen ist. Es wechselt bei Bedarf das Funkband. Für den gleichzeitigen Einsatz mehrerer WLAN-Zugangspunkte in einem Netzwerk, die sogenannte erweiterte Mesh-Funktion, sollen schon bald auch die Repeater von AVM und Powerline-Accesspoints eine neue Firmware bekommen.