AXN: Crackle-Serie "The Oath" kommt nächsten Monat

Sony-Sender AXN zeigt bald mit "The Oath" ein weiteres "Crackle"-Original. Produziert wurde die Cop-Gang-Serie von Rapper "50 Cent".



Eine der Besonderheiten von "The Oath" ist vielleicht gar nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Seine Finger im Spiel hat nämlich auch Gangsta-Rapper-Legende Curtis "50 Cent" Jackson, der mit seiner Firma als Produzent fungiert. Premiere vor einem internationalen Fachpublikum feiert die Serie auf den Drama Series Days der Berlinale.