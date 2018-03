AXN: "Ice" feiert Deutschlandpremiere

Das Action-Drama kommt nach Deutschland: Zu sehen ist "Ice" bald bei AXN. Die Serie mit Donald Sutherland startet mit drei Episoden am Stück.



Am 28. April gibt AXN den Startschuss für "Ice". Wie Sony Pictures Entertainment Deutschland ankündigte, macht der Pay-TV-Sender die Drama-Serie damit erstmals für Deutsche Zuschauer zugänglich. Die actiongeladene Geschichte stammt von Antoine Fuqua. Fuqua führte bereits in "Die glorreichen Sieben" Regie.