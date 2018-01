AXN, Sony Channel und Animax jetzt bei Amazon

Sony Pictures Television Networks und Amazon Channels kooperieren jetzt. Die Kanäle AXN, Sony Channel und Animax sind über die Streamingplattform ab sofort verfügbar.



AXN, Sony Channel und Animax sind ab heute erstmals bei Amazon Channels in Deutschland und Österreich verfügbar. Im Rahmeneines Kooperationsvertrages zwischen Sony Pictures Television Networks (SPTN) und Amazon werden die beiden linearen Pay-TV-Kanäle AXN und Sony Channel sowie Animax als reines On-Demand-Programm Amazon Prime Mitgliedern über ein monatliches Add-on-Abonnement zur Verfügung stehen.