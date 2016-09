AXN und Sky gehen getrennte Wege

Während Sky Deutschland im Herbst mehrere neue eigene Sender startet, wird ein Sender beim Pay-TV-Anbieter abgeschaltet. Die Ausstrahlung von AXN wird bei Sky Ende Oktober in Deutschland und Österreich beendet.



Ins Programm-Portfolio von Sky Deutschland kommt im Herbst viel Bewegung. Neben den angekündigten Start der neuen Sender Sky Cinema Family HD, Sky 1 sowie den UHD-Sportsendern wird aber auch ein Sender beim Pay-TV-Anbieter auf der Strecke bleiben. Denn wie Sky Deutschland und Sony Pictures Television Networks (SPTN) am Mittwoch erklärten, wird AXN nicht mehr bei Sky zu sehen sein.