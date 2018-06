AXN zeigt TV-Premiere von "Caught"

AXN zeigt die Mini-Serie "Caught", die auf dem gleichnamigen Bestseller von Lisa Moore beruht, als deutsche TV-Premiere. In der Hauptrolle scheint ein Multitalent zu stecken.



Beim Serien-Neuzugang von AXN dreht sich alles um einen verurteilten Drogendealer. In "Caught", das bei dem Kanal erstmals am 17. Juli zu sehen sein wird, ist Allan Hawco in der Hauptrolle zu sehen.