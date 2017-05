AXN zeigt vierte Staffel "Power"

Die Gangster-Serie feierte in den ersten drei Staffeln große Erfolge. Ab Juni kehrt "Power" auf die Bildschirme zurück. AXN zeigt die neuen Folgen bereits kurz nach US-Ausstrahlung im deutschen Pay-TV.



Ab dem 26. Juni laufen auf AXN neue Folgen "Power" immer Montags um 21.50 Uhr. Der Pay-TV-Sender zeigt die zehn Episoden der vierten Staffel stets keine 24 Stunden nach US-Erstausstrahlung in Originalfassung.