Aaron Paul mit neuer Dramaserie exklusiv auf Amazon

Mit "The Path" bringt Amazon "Breaking Bad"-Star Aaron Paul als fanatischen Sektenanhänger ins Programm. Die Serie startet in Österreich und Deutschland auf Amazon.



"The Path" feiert Deutschlandpremiere, und zwar exklusiv bei Amazon. Die neue Dramaserie handelt von der unbekannten und geheimnisvollen Welt einer Sekte. Die Meyerism-Bewegung im Bundesstaat New York ist ein Kult, der Eddie Lane, gespielt von Aaron Paul genauso angehört wie seine Frau Sarah, gespielt von Michelle Monaghan. Nachdem Eddie von einer spirituellen Auszeit zurückkehrt, beginnt er aber den Glauben der Bewegung in Frage zu stellen - ganz im Gegensatz zu seiner Frau.