Ab August 2019: Amazon zeigt erstmals Premier League

Die größten Stücke des Premier-League-Kuchens waren schon über die Theke gegangen. Nun wurden die letzten Pakete veräußert - den Zuschlag erhielten Amazon und BT Sport.



Während BT Sports zusammen mit Sky bereits in Rahmen der Rechte bis Sommer 2019 aktuell live von der Premier League aus England berichtet, ist Amazon neu im Bunde. Auch von die arrivierten beiden Kräfte auch dieses Mal den Großteil der Spiele unter sich aufteilen, bleiben für den Versandgiganten immerhin noch zwei Spieltage im Dezmeber in Form exklisver Livestream-Übertragungen.