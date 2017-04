Ab Freitag: "Der Kriminalist" mit neuen Fällen

"Der Kriminalist" ist ab dem 21. April wieder im Einsatz. Die neuen Folgen zeigt das ZDF bis Mitte Mai immer freitags zur Primetime.



Bereits ab kommenden Freitag, den 21. April, zeigt das ZDF neue Folgen der Krimiserie "Der Kriminalist". Insgesamt fünf neue Episoden stehen an, in denen Christian Berkel erneut den Berliner Hauptkommissar Bruno Schumann gibt. Ausgestrahlt werden diese neuen Fälle immer freitags um 20.15 Uhr. Das große Finale der neuen Folgen steht somit am 19. Mai an.