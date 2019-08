Ab September: Das ist der neue Look vom Discovery Channel

Discovery Channel wird sich ab dem 12. September mit einer neuen Optik präsentieren. Das Rebranding soll die globale Reichweite des Pay-TV-Senders betonen.



Gleichzeitig soll das neue Design einen einheitlichen Auftritt auf allen Märkten verleihen. Das neue Design soll auf allen Kommunikationskanälen, On- als auch Off-Air, eingesetzt werden.

Das neue einfarbige Logo soll sich nach Angaben des Senders durch einen minimalistischen und klaren Stil auszeichnen. Im neuen Design wird die Erdkugel den Längsbalken des D aus Discovery ersetzen. Im Icon wird dann nur noch das D mit dem Globus als Längsbalken erscheinen.



Die Weltkugel im statischen Off-Air Logo bildet alle Kontinente sichtbar auf einer Seite ab, um die globale Präsenz des Senders zu unterstreichen. In der On-Air-Version ist der Erdball animiert. Für die lokale Adaptierung des neuen Designs zeichnen Eike Immisch, Senior Director Marketing & Communications sowie Jan Leitz, Manager On Air- Promotion bei Discovery Deutschland verantwortlich.

DISCOVERY CHANNEL Redesign 09/2019