Ab an den Strand: Beach-Volleyball EM live bei Sport1

Sonne, Sand und jede Menge Bälle - die Europameisterschaft im Beach-Volleyball steht vor der Tür. Sport1-Zuschauer können auf den Plattformen des Kanals live dabei sein.



In den Niederlanden wird ab Freitag gebaggert, geschlagen und sich hingeschmissen. Was nach einer ausgearteten Sause klingt, ist die Europameisterschaft im Beach-Volleyball. Die Spiele am Netz werden auf den Plattformen von Sport1 live übertragen.