Ab heute Bayerisches Lokal-TV in HD über Astra

Heute Sendersuchlauf starten, um das Bayerische Lokal-TV in hochauflösender Qualität per Satellit zu genießen.



Kabelzuschauer in Bayern kommen in den meisten lokalen Empfangsgebieten bereits in den Genuss von Lokalfernsehen in hochauflösender HD-Qualität (High Definition). Ab heute können aber in ganz Bayern die 16 Lokalsender in moderner HD-Technik via Astra-Satellit empfangen werden. Wer das gestochen scharfe Fernsehvergnügen genießen möchte, muss allerdings den Sendersuchlauf starten.