Ab heute: Neue Namen für Deutschlandradio-Programme

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ändert zum 1. Mai zwei Namen: Aus dem Sender Deutschlandradio Kultur wird Deutschlandfunk Kultur. Aus dem digitalen DRadio Wissen wird Deutschlandfunk Nova. Der Name des in Köln ansässigen Senders Deutschlandfunk bleibt.



Wie bereits im September verkündet, wird das Deutschlandradio ab Montag unter einem neuen, vereinheitlichten Markennamen auftreten. Demnach wird der Name Deutschlandfunk zur Hauptmarke. Deutschlandradio Kultur wird in Deutschlandfunk Kultur und DRadio Wissen in Deutschlandfunk Nova umbenannt. Im Netz sind die neuen Seiten mit den neuen Logos bereits aktiv.